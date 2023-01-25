Западные танки помогут Украине в контрнаступлении - ISW

Предоставленные Украине танки от западных партнеров помогут вести механизированную войну для победы над российскими военными и освобождения украинской территории.

| Автор: Мальцева Ольга

Согласно сообщениям, коалиция стран-членов НАТО пришлет Украине современные основные боевые танки, чтобы украинские силы имели возможность освободить территории. Об этом сообщают в ISW.

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Предоставление западными странами основных боевых танков Украине поможет Украине вести механизированную войну для победы над российскими военными и освобождения украинской территории.

В ISW ранее оценивали, что Запад способствовал неспособности Украины воспользоваться преимуществами прижатия российских войск в Бахмуте, медленно разворачивая или удерживая системы вооружения и снабжения, необходимые для широкомасштабных контрнаступательных операций.

Украинский главнокомандующий Валерий Залужный ранее отмечал в декабре 2022 года, что Украине нужно 300 основных боевых танков (среди других систем вооружения), чтобы сделать возможным украинские контрнаступательные операции.

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Напомним, в ISW сообщили, что в Генштабе РФ пытаются оправдать потери армии на фоне раскола командования. В Генштабе РФ пытаются оправдать потери своей армии путем "новых угроз военной безопасности".