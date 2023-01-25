Хотите мира завтра, поддержите Украину сегодня - генсек НАТО

Россия не изменила свою риторику в войне против Украины, поэтому сроков ее окончания не знает никто. Так заявил генсек НАТО и призвал поддерживать Украину.

| Автор: Мальцева Ольга

Сроки окончания войны никому не известны, однако стоит поддерживать Украину уже сегодня. Так заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью для Die Welt.

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"Никто не знает, когда эта война закончится. Что мы знаем: Если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия. Наши интересы безопасности здесь выходят за рамки солидарности с Украиной, ведь если Путин добьется успеха, другие усвоят его уроки", - заявил он.

Столтенберг отметил, что сейчас все авторитеты мира следят за тем, как НАТО реагирует на вторжение России.

Генсек НАТО отметил, что нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин изменил свою риторику, поэтому призвал предоставлять Украине все необходимое вооружение и помощь.

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Напомним, в ISW заявили, что западные танки помогут Украине в контрнаступлении. Предоставленные Украине танки от западных партнеров помогут вести механизированную войну для победы над российскими военными и освобождения украинской территории.



