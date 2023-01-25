За сутки Херсонщина подверглась обстрелам 52 раза, есть погибший и раненые

Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, авиации, также по области нанесены ракетные удары.

Херсонская ОВА обнародовала информацию об обстрелах оккупантов за 24 января.

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"Российские захватчики 52 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, авиации, также по области нанесены ракетные удары. Херсон армия России обстреляла 12 раз. Вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 6 человек получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.