Кремль оценил возможную передачу Abrams Украине

Плата за поставки американских танков Украине ляжет бременем на плечи европейских налогоплательщиков, считает Дмитрий Песков.

В РФ считают "провальной" идею поставок американских танков Abrams в Украину. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

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"Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план, а, главное, это явная переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины. Это еще одно достаточно глубокое заблуждение. Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные", – сказал он.

Песков считает, что танки Abrams очень дорогие и "все это ляжет и ложится, в первую очередь, на плечи европейских налогоплательщиков, а американцы, как всегда, останутся, как минимум, при своих, а, скорее всего, с хорошими барышами".

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.