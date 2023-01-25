Кладбище "вагнеровцев" разрослось в семь раз - СМИ

Увеличение территории кладбища совпадает с кровавым наступлением российских солдат и наемников на востоке Украины.

Кладбище, используемое ПВК Вагнер для захоронения убитых наемников в станице Бакинская Краснодарского края, за последние несколько месяцев увеличилось в семь раз. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на ряд спутниковых снимков и аудиозаписей.

Читайте также: В РФ сделали новое заявление о "красных линиях"

"Расширившееся захоронение - редкое визуальное свидетельство, показывающее, какой урон наносит Вагнеру, особенно его рядовым бойцам, вторжение в Украину. На спутниковом снимке, сделанном 24 января, видно около 170 захоронений в районе кладбища, где хоронят бойцов Вагнера, и это число увеличилось почти в семь раз по сравнению с тем, что было видно на спутниковых снимках всего два месяца назад", - говорится в статье.

В The New York Times отмечают, что увеличение территории кладбища совпадает с кровавым наступлением военных РФ и наемников с целью закрепиться на востоке Украины. Также правительство США утверждает, что потери Вагнера на поле боя "исчисляются тысячами и 90% из них - это заключенные, которые были завербованы для участия в боевых действиях в обмен на освобождение из тюрьмы".

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.