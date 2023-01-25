Путин назвал новую цель войны против Украины

Путин заявил, что целью "СВО" является защита людей и России на "ее же исторических территориях".

| Автор: Мальцева Ольга

Именно защита людей и самой России от угроз, которые ей пытаются создать на ее же исторических территориях, является целью "специальной военной операции". Так заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню. Об этом сообщает ТАСС.

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"Цель "СВО", как я уже много раз говорил, - прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить", - заявил Путин.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине отметив, что целью является "денацификация" и "демилитаризация". В Кремле неоднократно заявляли, что так называемая "СВО" будет завершена по достижению целей, хотя не было уточнено каких именно.

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Ранее в ISW сообщили, что в Генштабе РФ пытаются оправдать потери армии на фоне раскола командования. В Генштабе РФ пытаются оправдать потери своей армии путем "новых угроз военной безопасности".