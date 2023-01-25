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Обращение Зеленского показали по российскому телевидению - СМИ

Видеообращение президента Украины транслировали на российском телевидении.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Обращение Зеленского показали по российскому телевидению - СМИ
Скриншот / Telegram

Обращение президента Украины Владимира Зеленского показали по телевидению в Белгородской области. Об этом сообщают в местном СМИ "Сирена"

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Мужчина, который зафиксировал момент обращения президента Украины сообщил, что сигнал то пропадал, то снова появлялся. 

Добавляется, что местные власти молчат и никак не комментируют данную ситуацию.

На видео показано, как по телевидению идет музыкальная программа, а потом сигнал пропадает и появляется запись обращения президента Украины.  

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Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 человек. Санкции заключаются в блокировании денежных активов, запрете пользования государственными землями и другими активами, а также в выводе капитала из Украины.

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