В британской разведке проанализировали потери гражданских в войне РФ против Украины

Россияне не выбирают цели во время обстрела и убивают еще больше мирного населения.

| Автор: Мальцева Ольга

По состоянию на 13 февраля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Это 7 199 погибших и 11 756 раненых. 697 жертв среди гражданского населения произошли в январе 2023 года. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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УВКПЧ заявило, что, по его мнению, реальные цифры значительно выше. Согласно другому, независимому анализу, более 16 000 гражданских лиц, вероятно, были убиты.

Данные за январь 2023 года свидетельствуют о том, что насилие продолжалось вдоль 1200-километровой линии фронта, но было преимущественно сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В течение января 2023 года наблюдалась очень высокая интенсивность и тенденция к ухудшению повреждений как медицинских, так и образовательных учреждений.

"Эти инциденты и дальнейшие жертвы среди гражданского населения, вероятно, в значительной степени связаны с отсутствием дискриминации в применении Россией артиллерии и других систем вооружения", - анализируют в Минобороны Великобритании.

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Напомним, РФ продолжает принудительную паспортизацию в Донецкой области. Работников бюджетных организаций Горловки обязали получить российское гражданство до 1 июля.