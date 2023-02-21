Беларусь перебросила военную технику к границе с Литвой - Гаюн

Беларусь перебросила 4 колонны военной техники к границам с Литвой.

| Автор: Мальцева Ольга

Беларусь ночью перебросила 4 колонны с военной техникой к границе с Литвой. В МО РБ заявили, что одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район для проверки боеготовности ВС РБ. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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Хотя ведомство РБ не называет конкретную воинскую часть, все же мониторинговая группа сообщает, что речь идет о 358 отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, дислоцирующейся в микрорайоне Уручье, Минск.

Сообщается, что сегодня ночью подразделения 120-й бригады отправились по меньшей мере 4-мя колоннами в сопровождении ВАИ, общее количество техники около 74 единиц.

Среди техники было замечено:

БМП - 35 единиц;

Урал (КУНГ и тентованные) - 21 единица;

УАЗ - 2-3 единицы;

КамАЗ - 8 единиц;

Бензовоз - 2 единицы;

Кран и грузовой манипулятор.

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Сообщается, что колонны проследовали по МКАДу и далее на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и городом Ошмяны.

Напомним, в ВСУ оценили угрозу наступления России с севера и показали учения по обороне. В настоящее время угроза с севера против Украины является минимальной, а украинские силы регулярно укрепляют границы и проводят тренировки и учения.