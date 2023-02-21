Путин начал угрожать расширением войны

Путин обвинил Запад в поставке Украине дальнобойного оружия и угрожает расширением войны.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент России Владимир Путин начал угрожать Западу расширением войны из-за поставок Украине дальнобойного вооружения. Об этом Путин заявил в обращении к депутатам Федерального собрания, сенаторам, депутатам Госдумы. Об этом сообщают российские СМИ ТАСС.

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"Чем более дальнобойные средства Запад будет давать Киеву, тем дальше РФ будет вынуждена отодвигать угрозу для себя. Элиты Запада не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, "покончить с ней раз и навсегда", они хотят сделать конфликт глобальным", - заявил Путин.

Президент РФ отметил, что Запад не скрывает цели нанести России стратегическое поражение и намерения перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния.

"Мы именно так это все и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны", - добавил он.

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Напомним, Владимир Путин заявил, что именно Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы его остановить. Президент РФ заявил, что Запад начал войну в Украине, а Россия должна защищаться.