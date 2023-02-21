Блинкен назвал выход РФ из договора о ядерном оружии "безответственным"

Блинкен также заявил, что США в любой момент готовы вернутся к переговорам для сдерживания ядерного потенциала.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение РФ приостановить участие в договоре о нераспространении ядерного оружия - безответственное. Об этом сообщает CNBC.

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"Объявление России о том, что она приостанавливает участие, очень печальное и безответственное", - сказал он.

Также он добавил, что США будут следить за действиями России и позаботятся о безопасности своей страны и союзников. Он подчеркнул, что США в любой момент готовы вернутся к переговорам для сдерживания ядерного потенциала.

Такое заявление Блинкен сделал во время визита в Афины. Ему предшествовала речь Путина во время обращения к Федеральному собранию, где тот заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.