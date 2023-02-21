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Путин дал понять, что готовится к новой войне - Генсек НАТО

Генсек НАТО заявил, что Путин во время сегодняшнего обращения дал четкое понимание того, что Россия готовится к новой войне.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Путин дал понять, что готовится к новой войне - Генсек НАТО
Йенс Столтенберг / ЕРА/UPG

Москва является агрессором, которая начала вторжение в Украину год назад и своей сегодняшней речью президент России Владимир Путин четко дал понять, что он готовится к новой войне. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после того, как президент России Владимир Путин сделал предупреждение Западу из-за войны в Украине и объявил о своем решении по новому договору СНВ. Об этом сообщают в The Guardian.

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Отвечая на обвинения Путина в том, что Запад пытается уничтожить Россию, Столтенберг сказал, что Москва является агрессором в Украине, куда она начала вторжение почти год назад.

"Именно президент Путин начал эту имперскую захватническую войну... Как Путин сегодня четко дал понять, он готовится к новой войне... Путин не должен победить ... Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и для всего мира", - заявил Столтенберг.

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Напомним, Россия прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность провести испытания российского ядерного оружия, отметил глава Кремля.

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