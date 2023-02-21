США отреагировали на приостановление России ядерного договора

США имеет неизменную позицию в отличие от заявления Путина о приостановлении ядерного договора.

| Автор: Мальцева Ольга

Несмотря на "непонятное" решение президента России Владимира Путина приостановить действие договора о контроле над ядерным вооружением, позиция США остается неизменной. Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс, сообщает The Guardian.

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"Влияние заявления России о приостановлении переговоров по контролю над ядерными вооружениями неясен, и ядерная позиция США остается неизменной”, - заявил Нед Прайс.

По его словам, в этом году США публично заявили, что Россия не соблюдает договор о новом договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, поэтому Вашингтон будет наблюдать за тем, какие шаги на самом деле предпримет Москва.

"Неясно, будет ли практическое влияние. Мы пока не видим причин менять нашу ядерную политику, нашу стратегическую политику", - сказал Прайс.

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Напомним, Россия прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность провести испытания российского ядерного оружия, отметил глава Кремля.