Украина получит от США "умную бомбу" - Bloomberg

Бомбы могут быть использованы для атаки российских линий фронта или их тыла второй линии на территории Украины.

Украина получит от Соединенных Штатов Америки бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства компании Boeing. Об этом во вторник, 21 февраля сообщает Bloomberg.

Уточняется, что орудие сможет поражать цели на расстоянии 45 миль (72 км).

Издание пишет, что детали сделки не раскрывают, но речь может идти о модифицированной версии Boeing Joint Direct Attack Munition (JDAM).

"Их можно прикрепить к неуправляемым бомбам весом от 226 до 900 кг. После падения "умная" бомба разворачивает крылья, позволяющие ей пролетать расстояние до 70 км и втрое увеличивать дальность действия оригинального оружия", - объясняется в статье.

Известно, что бомбы поступят в Украину в рамках объявленного 21 декабря пакета стоимостью 1,85 миллиарда долларов.

Bloomberg указывает, что комплекты JDAM используются ВВС и ВМС США и продаются более чем в 26 стран.

В США считают, что использование подобного орудия повысит огневую мощь украинской армии.

"Комплекты повышенной дальности могут быть использованы для атаки российских линий фронта или их тыла второй линии на территории Украины", - предполагают собеседники издания.

Bloomberg отмечает, что 20 января компания Boeing получила заказ на JDAM от ВВС США на сумму 40,5 млн долларов по существующему контракту. Работу должны завершить до 30 июня.

Напомним, Байден во время своего визита в Киев заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 млн долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.