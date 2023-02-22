Во многих городах России по радио объявили воздушную тревогу: подробности
Сегодня, 22 февраля утром во многих городах России по радио была объявлена воздушная тревога. Сигнал раздавался по радио в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани, Новоуральске и Подмосковье. По радио сообщалось об угрозе ракетного удара и людей просили перейти в укрытие. Об этом сообщают российские Telegram-каналы и СМИ Медуза.
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В российском МЧС заявили, что серверы радиостанций были взломаны.
"В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Эта информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении.
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Напомним, в России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы. В РФ проводят мероприятия для начала мобилизации студентов ВУЗов очной формы обучения.