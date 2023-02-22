Кремль оценил реакцию Запада на решение по ДСНВ

России необходимо сохранять терпение, пока "Запад не созреет для нормального диалога, отметил Дмитрий Песков.

Реакция стран Запада на приостановку Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не дает повода надеяться на готовность к переговорам. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

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"Мы видим с вами первую реакцию. Она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам. Здесь для России очень важно… сохранять такой терпеливый подход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога", – сказал он.

По словам Пескова, РФ будет готова вернуться к выполнению ДСНВ, как только увидит готовность Запада "принимать во внимание ее озабоченности".

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможность для пересмотра Москвой решения о приостановке участия в ДСНВ может появиться, когда "США прекратят свою бездумную антироссийскую кампанию".

"Должно произойти изменение поведенческой модели Вашингтона. Если мы увидим, что появляется здравый смысл, если мы поймем, что эта бездумная, безоговорочная, абсолютно безостановочная кампания по мобилизации где только можно антироссийских настроений прекратится, когда мы увидим, что обнаружится проявление чего-то иного, альтернативного этому абсолютному доминированию антироссийских подходов в политике США, тогда, возможно, появится основание для дополнительного анализа и президент, это его прерогатива, возможно, на это дело посмотрит заново", – сказал Рябков.

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.