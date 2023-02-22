Путин встретился с главным дипломатом Китая

Китай готов вместе с Россией "выдержать политическую решимость", а также "углублять стратегическое сотрудничество", заверил Ван И.

Путин провел переговоры с главой канцелярии ЦК компартии Китая по иностранным делам Ван И. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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По словам Путина, сейчас международные отношения приобрели более острый характер, чем до "распада двухполярной системы". Он ожидает запланированного на весну визита лидера Китая Си Цзиньпина.

"Конечно, мы ждем главу КНР с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше. Мы реализуем наши планы по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений", – сказал Путин.

Ван И отметил, что отношения РФ и Китая не подвергаются давлению третьих стран.

"Отношения РФ и КНР не направлены против третьих стран, но и не подвергаются давлению третьих стран", – заявил он и передал Путину привет от Си Цзиньпина.

Также Ван И заверил, что Китай готов вместе с Россией "выдержать политическую решимость, углублять политическое взаимодоверие, углублять стратегическое сотрудничество, всесторонне расширять практическое сотрудничество, чтобы играть большую конструктивную роль для обеспечения интересов наших стран, а также для содействия развитию всего мира".

Ранее Зеленский заявил, что не видел "мирный план" Китая. Глава государства рассказал, что он не получал никакого официального документа "мирного плана" от Пекина.