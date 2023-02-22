На концерт в Москве к годовщине войны пригласили Лепса и поставили ПВО

В Москве возле стадиона "Лужники", где выступил Путин, установили ПВО и пригласили массовку.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" состоялся митинг-концерт под названием "Слава защитникам Отечества!" приуроченный к 23 февраля и годовщине вторжения в Украину. Стадион украсили специфической символикой и пригласили много массовки. Об этом сообщают российские СМИ.

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На концерте выступали Григорий Лепс и "Любэ", а Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев спели песню "Группа крови" Виктора Цоя.

На концерте также выступил с речью президент России Владимир Путин.

СМИ также сообщило, что напротив стадиона "Лужники" заметили установку противовоздушной обороны, а именно комплекс Панцирь-С1, и заметили, что на смотровой площадке Воробьевых гор поставили трехметровый забор и вокруг стоит еще и полиция.

Напомним, "Паники нет": Путину и его близким ставят персональные ПВО. К Путину и его близким приставили персональную противовоздушную оборону "Панцирь-С1".

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Ранее сообщалось, что Массовке концерта с Путиным нельзя одевать синее и желтое - соцсети. "Фейсконтроль" будущих зрителей концерта-митинга предусматривает ряд запретов, в частности, в цветах одежды.