Это большая ошибка: Байден о приостановлении участия России в ДСНВ

Президент США заявил, что приостановление участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях является большой ошибкой.

| Автор: Мальцева Ольга

Решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях является большой ошибкой. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает журналист CBS News Сара Кук в Twitter.

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"Это большая ошибка", - заявил американский лидер для СМИ.

Для справки. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СССР-США был подписан 31 июля 1991 года в Москве в ходе встречи на высшем уровне президентов СССР и США Михаила Горбачева и Джорджа Буша и вступил в силу 5 декабря 1994 года. Этот договор устанавливал для сторон равные лимиты на количество боезарядов и средств их доставки, а также лимиты на вес баллистических ракет.

Так, согласно договору каждая из сторон не может иметь более чем:

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1 600 средств доставки ядерных боезарядов (развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет (БР), подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков);

6 000 боеголовок, из которых 4900 развернутых на МБР или БР подводных лодок, 1 540 развернутых на 154 тяжелых МБР для СССР (США тяжелых МБР не имеют), 110 развернутых на мобильных МБР.

Напомним, Россия прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность провести испытания российского ядерного оружия, отметил глава Кремля.