Наступление РФ не имеет стратегического характера - ГУР

После отступления на Херсонщине враг перегруппировался и начал активные боевые действия на четырех-пяти направлениях.

Оккупанты в начале февраля начали наступательные действия в трех областях Украины, однако они не носят стратегического характера. Об этом заявил заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью AP.

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"После того, как они отошли от Херсона, когда были вынуждены покинуть Херсон и правобережье Днепра, они перегруппировались. Прошло два месяца. И действительно, с начала февраля начались наступательные действия. Да, они не носят стратегического характера, но есть как минимум четыре-пять направлений, где начались активные боевые действия", - отметил представитель ГУР.

При этом он уточнил, что речь идет о Луганской, Донецкой и Запорожской областях. По его словам, от РФ можно ожидать чего угодно - провокационных действий, ракетных ударов по инфраструктуре, неожиданностей на фронте. При этом Киев готов "к любому развитию событий".

Он добавил, что многое зависит от того, как будут разворачиваться события в ближайшие месяцы и какие успехи будут достигнуты, в том числе украинцами.

"Мы также планируем свои военные действия не на завтра и не послезавтра, а на определенный период времени. Рассматриваем потенциальное влияние на Россию, в первую очередь влияние на моральное состояние ее военнослужащих", - добавил он.

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