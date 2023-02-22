Пригожин показал горы трупов "вагнеровцев", объяснив это "снарядным голодом"

Пригожин обвинил военное руководство РФ в недовооружении собственных боевиков, погибших на фронте.

| Автор: Мальцева Ольга

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал фото потерь российских наемников, которые якобы все погибли 21 февраля из-за "снарядного голода" и пожаловался на то, что военное руководство России вообще не предоставляет боеприпасов для оккупантов. Об этом сообщают в пресс-службе Пригожина.

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"Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема? Объясняю. Я ниже выкладываю фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это ребята, которые погибли вчера из-за снарядного голода так называемого. Их должно было быть в 5 раз меньше", - заявил Пригожин.

По его словам, высшее руководство России, как министр обороны Сергей Шойгу, так и командующий группировки российских войск в Украине Валерий Герасимов не хотят принимать решений.

В Telegram Пригожин опубликовал потребности своих войск в боеприпасах за сутки для ведения наступления на Бахмут.

ПВК "Вагнер" / Telegram ПВК "Вагнер" / Telegram

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Напомним, Пригожин против Минобороны. Конфликт в России. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин развернул публичную кампанию против министра обороны РФ Сергея Шойгу.