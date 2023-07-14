Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Путин лично приедет на саммит БРИКС, - президент ЮАР

Президент Африки сообщил, что президент России приедет в Южную Африку и примет участие в саммите БРИКС лично.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Путин лично приедет на саммит БРИКС, - президент ЮАР
Владимир Путин и Сирил Рамафоса / ЕРА/UPG

Президент России Владимир Путин приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Власти ЮАР сообщают, что саммит пройдет в офлайн-режиме. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает Eyewitness News.

Читайте также: Украинские силы уничтожили три ДРГ россиян в устье Днепра

На фоне продолжающихся спекуляций относительно того, примет ли участие президент России Владимир Путин в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который состоится в ЮАР в августе, президент Сирил Рамафоса заявил, что мероприятие состоится, и он будет присутствовать на нем лично. 

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом - нет. Это будет встреча лицом к лицу, глаза в глаза", - 

Отмечается, что председатель Делового совета БРИКС Ставрус Николау заявил на том же собрании, что на саммите будут присутствовать все пять глав государств.

Читайте также: РФ впервые за 6 лет не выведет субмарины на парад ко дню ВМФ - БР

"Ожидается большое количество глав государств. Но важно, что пять глав государств БРИКС будут присутствовать на форуме", - заявил Николау.

Напомним, Дмитрий Кулеба оценил результаты саммита НАТО. Плохо, что члены НАТО не сделали "квантовый рывок" по отношению к Украине, но он неизбежен, отметил глава МИД.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK