Президент Африки сообщил, что президент России приедет в Южную Африку и примет участие в саммите БРИКС лично.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент России Владимир Путин приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Власти ЮАР сообщают, что саммит пройдет в офлайн-режиме. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает Eyewitness News.

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На фоне продолжающихся спекуляций относительно того, примет ли участие президент России Владимир Путин в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который состоится в ЮАР в августе, президент Сирил Рамафоса заявил, что мероприятие состоится, и он будет присутствовать на нем лично.

"Ходили слухи, что это тоже может стать онлайн-саммитом - нет. Это будет встреча лицом к лицу, глаза в глаза", -

Отмечается, что председатель Делового совета БРИКС Ставрус Николау заявил на том же собрании, что на саммите будут присутствовать все пять глав государств.

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"Ожидается большое количество глав государств. Но важно, что пять глав государств БРИКС будут присутствовать на форуме", - заявил Николау.

Напомним, Дмитрий Кулеба оценил результаты саммита НАТО. Плохо, что члены НАТО не сделали "квантовый рывок" по отношению к Украине, но он неизбежен, отметил глава МИД.