Украинские силы уничтожили три ДРГ россиян в устье Днепра

Силы обороны уничтожили три ДРГ, которые собирали информацию о движении Сил обороны.

| Автор: Мальцева Ольга

Вчера, 13 июля Силы обороны уничтожили три диверсионно-разведывательные группы врага в устье Днепра. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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На вопрос ведущего, пробует ли враг делать вылазки ДРГ на так называемые острова в русле Днепра, которые последние несколько месяцев были "серой территорией".

"Они пытаются время от времени там маневрировать, собирая информацию о движении Сил обороны, пытаясь ротировать свой личный состав. И за минувшие сутки нами было выявлено три таких группы на трех лодках. Все результативно уничтожены: 11 оккупантов и три лодки ушли по курсу русского военного корабля", - рассказала Гуменюк.

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