Защита АЭС, фронт и угроза из Беларуси: Зеленский провел Ставку

Президент Украины провел ставку верховного главнокомандующего. Обсуждались вопросы защиты АЭС, северной границы, а также наращивания оружия.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 14 июля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. На заседании обсуждались вопросы по наращиванию собственного производства оружия, ситуация на фронте, а также ситуацию на границе с Беларусью. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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"Очередная Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского - ситуация на фронте, продвижение, оборона. Новые оборонные пакеты. Доклад министра Резникова. Улучшение логистики снабжения - вице-премьер Кубраков", - сообщил Зеленский.

Также на Ставке обсудили вопросы наращивания собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА.

Президент сообщил, что на заседании также обсудили вопросы по защите атомных станций и северной границы.

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"С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси - отсутствует. Доклад начальника ГУР МО Буданова", - сообщил президент.

Напомним, в Донецкой области в результате обстрелов погиб гражданский, есть раненые. В каком именно населенном пункте области погиб гражданский, не указано, в трех громадах области есть раненые.