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"Вагнеровцы" уже тренируют белорусских военных - Минобороны

Наемники ЧВК "Вагнер" уже тренируют белорусских военнообязанных в Беларуси.
 |  Автор: Мальцева Ольга
"Вагнеровцы" уже тренируют белорусских военных - Минобороны
Скриншот / t.me/modmilby

Наемники ЧВК "Вагнер" в качестве инструкторов уже начали проводить занятия с белорусскими подразделениями территориальных войск под Осиповичами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

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Отмечается, что "вагнеровцы" выступают в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин.

"Военнообязанные овладевают навыками перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине", - говорится в сообщении.

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Напомним, не убежать: в годовщину удара по Виннице в ГУР вспомнили о недавно убитом российском командире. В ГУР в годовщину атаки по Виннице напомнили, что рано или поздно российские преступники расплатятся за все военные преступления.

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