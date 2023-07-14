"Вагнеровцы" уже тренируют белорусских военных - Минобороны

Наемники ЧВК "Вагнер" уже тренируют белорусских военнообязанных в Беларуси.

| Автор: Мальцева Ольга

Наемники ЧВК "Вагнер" в качестве инструкторов уже начали проводить занятия с белорусскими подразделениями территориальных войск под Осиповичами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

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Отмечается, что "вагнеровцы" выступают в качестве инструкторов по ряду военных дисциплин.

"Военнообязанные овладевают навыками перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине", - говорится в сообщении.

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Напомним, не убежать: в годовщину удара по Виннице в ГУР вспомнили о недавно убитом российском командире. В ГУР в годовщину атаки по Виннице напомнили, что рано или поздно российские преступники расплатятся за все военные преступления.