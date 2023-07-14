Путин согласился на продление зерновой сделки, - Эрдоган

Президент Турции заявил, что президент РФ согласился на продление Черноморского зернового соглашения.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент России Владимир Путин согласился на продление Черноморского зернового коридора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщает турецкое издание Anadolu Ajansı.

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"Мы готовимся принять господина Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о расширении Черноморского зернового коридора", - заявил Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш также направил письмо Путину.

"Я надеюсь, что этим письмом мы обеспечим продолжение работы зернового коридора совместными усилиями нас и России. И таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых бедных африканских стран так же быстро, как мы остановились на этом вместе с господином Путиным", - добавил он.

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