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Путин согласился на продление зерновой сделки, - Эрдоган

Президент Турции заявил, что президент РФ согласился на продление Черноморского зернового соглашения.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Путин согласился на продление зерновой сделки, - Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / ЕРА/UPG

Президент России Владимир Путин согласился на продление Черноморского зернового коридора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщает турецкое издание Anadolu Ajansı.

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"Мы готовимся принять господина Путина в Турции в августе. Мы договариваемся о расширении Черноморского зернового коридора", - заявил Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш также направил письмо Путину.

"Я надеюсь, что этим письмом мы обеспечим продолжение работы зернового коридора совместными усилиями нас и России. И таким образом, мы продолжим решать проблемы слаборазвитых бедных африканских стран так же быстро, как мы остановились на этом вместе с господином Путиным", - добавил он.

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Напомним, в Пентагоне поражены контрнаступлением украинцев. В Пентагоне объяснили медленное контрнаступление ВСУ, однако отметили, что украинские силы делают впечатляющие вещи.

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