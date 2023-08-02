Эрдоган договорился с Путиным о его визите в Турцию

Президент Турции провел телефонный разговор с президентом России и договорился о визите Владимира Путина в Турцию.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию. Об этом сообщает канцелярия президента Турции.

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Эрдоган отметил, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного периода времени не отвечает ничьим интересам, и что наибольший ущерб понесут страны с низким уровнем дохода, которые нуждаются в зерне.

Президент Турции обратил внимание на тот факт, что цены на зерно, которые снизились на 23% в течение периода реализации инициативы, выросли на 15% за последние две недели.

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Эрдоган отметил, что Турция и в дальнейшем будет прилагать интенсивные усилия и дипломатические меры для продолжения Черноморской инициативы.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган считает, что убедит Путина восстановить "зерновую сделку". Эрдоган заявил, что "без колебаний" выступит с инициативой, необходимой для предотвращения "вредных последствий" выхода России из Черноморского зернового соглашения.