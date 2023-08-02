Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Эрдоган договорился с Путиным о его визите в Турцию

Президент Турции провел телефонный разговор с президентом России и договорился о визите Владимира Путина в Турцию.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Эрдоган договорился с Путиным о его визите в Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / ЕРА/UPG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию. Об этом сообщает канцелярия президента Турции.            

Читайте также: Взрыв гранаты в Пенсионном фонде Марганца: новые подробности

                                                                                    

Эрдоган отметил, что бездействие Черноморской инициативы в течение длительного периода времени не отвечает ничьим интересам, и что наибольший ущерб понесут страны с низким уровнем дохода, которые нуждаются в зерне. 

Президент Турции обратил внимание на тот факт, что цены на зерно, которые снизились на 23% в течение периода реализации инициативы, выросли на 15% за последние две недели. 

Читайте также: В Пентагоне спрогнозировали длительное и тяжелое контрнаступление ВСУ

Эрдоган отметил, что Турция и в дальнейшем будет прилагать интенсивные усилия и дипломатические меры для продолжения Черноморской инициативы.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган считает, что убедит Путина восстановить "зерновую сделку". Эрдоган заявил, что "без колебаний" выступит с инициативой, необходимой для предотвращения "вредных последствий" выхода России из Черноморского зернового соглашения.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK