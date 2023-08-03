В Кремле боятся, что неудачи в войне против Украины вызовут панику среди населения - ISW

В Кремле пытаются замалчивать о своих неудачах в войне против Украины, ведь это может вызвать панику среди населения и поставит под сомнение способность России эффективно обезопасить свою оккупированную территорию.

| Автор: Мальцева Ольга

Спор между известными голосами в российском информационном пространстве подчеркивает чувствительность Кремля к российским сообщениям о неудачах в Крыму в частности и, возможно, в Украине в целом, а также еще больше обнажила линии раскола внутри сообщества мил-блогеров. Об этом сообщает ISW.

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Один из про-военных милблогеров 2 августа обвинил других известных про-военных милблогеров, которые критиковали российское ведение войны, в том, что они являются "имбецилами", которые поддерживают "провокационные публикации" и "бешеную критику [Министерства обороны России]". Это произошло после того, как милблогеры разместили изображения последствий недавних украинских ударов под Севастополем и на Чонгарском мосту.

Как предполагают некоторые источники в Институте, это "может безответственно посеять панику".

"Спор вокруг этих двух милблогеров, вместе с сопутствующими обвинениями, свидетельствует о том, что вопрос ударов по Крыму является четко выраженной невралгической точкой в про-военном российском информационном пространстве", - отмечают в ISW.

По оценке ISW, отсутствие дискуссии среди милблогеров после удара по Чонгару свидетельствует о том, что Кремль, возможно, официально приказал милблогерам не освещать это событие.

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В Институте изучения войны добавляют, что российские власти, включая оккупационную администрацию Крыма, заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах и их последствиях для российской логистики через оккупированный полуостров из-за опасений, что эта информация вызовет панику среди населения и поставит под сомнение способность России эффективно обезопасить свою оккупированную территорию.

Напомним, Россия дважды ударила по центру Херсона: ранены 3 гражданских и 4 спасателей. Россия дважды ударила по центру Херсона. Враг ударил по собору и общественному транспорту. Пострадало 3 пассажира троллейбуса и 4 сотрудников ГСЧС.