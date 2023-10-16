Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане

Действия ЦАХАЛ стали ответом на обстрел израильской территории, совершенный в воскресенье, 15 октября.

Армия обороны Израиля ночью 16 октября нанесла удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Читайте также: Россия использует фосфор в наступлении на Авдеевку, - Ермак

Сообщается, что атака стала ответом на обстрелы, совершенные 15 октября по израильской территории.

כוחות צה"ל תקפו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון לפני זמן קצר, זאת בתגובה לירי שבוצע אתמול לעבר שטח ישראל pic.twitter.com/egfAeGIG0J — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.