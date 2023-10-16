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Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане

Действия ЦАХАЛ стали ответом на обстрел израильской территории, совершенный в воскресенье, 15 октября.
Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане
Момент удара ЦАХАЛа по военной инфраструктуре Хезболлы / скриншот

Армия обороны Израиля ночью 16 октября нанесла удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

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Сообщается, что атака стала ответом на обстрелы, совершенные 15 октября по израильской территории.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.

 

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