В Литве группа людей осквернили украинский флаг

В Литве 4 иностранцев положили украинский флаг в урну для мусора и плюнули на него.

| Автор: Мальцева Ольга

Четверо иностранцев, трое из которых были пьяны, осквернили украинский флаг в Вильнюсе, что в Литве. Группа людей якобы положила флаг в урну и плюнула на него. Об этом сообщает издание LRT.

Читайте также: ВСУ на Бахмутском направлении дронами уничтожили технику почти на $2 млн

Как сообщает местная полиция, в воскресенье, 15 октября вечером, около 23:24, на улице Диджиой были замечены четыре человека. Сообщается, что люди несли украинский флаг, затем положили его в урну для мусора деревянным держателем вверх и, плюнув на него, пошли прочь.

Прибыв на место, полицейские задержали трех граждан Венгрии и одного гражданина Германии. Отмечается, что в компании из 4 человек 3 были пьяными.

Читайте также: Россияне активно готовятся к боям в Херсонской области - партизаны

"Их мотивы и намерения непонятны", - сообщила пресс-секретарь полиции.

В полиции сообщили, что сейчас открыто досудебное расследование по факту надругательства над символом иностранного государства.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны. Президент Украины обратился к гражданам в 600-й день полномасштабной войны с Россией и призвал не терять единства.