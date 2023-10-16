КНДР морем передает России оружие для войны против Украины

КНДР кораблями передает оружие России, чтобы та вела войну против Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские корабли, связанные с военно-транспортными сетями, за последние два месяца неоднократно забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в российский военный порт, согласно новым спутниковым снимкам, которые предоставляют четкие доказательства того, что Пхеньян, возможно, помогает Москве в военных усилиях. Об этом сообщает The Washington Post.

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Отмечается, что оба корабля не имели никаких записей о прохождении этого маршрута между Северной Кореей и Россией до августа, когда начались встречи на высоком уровне между северокорейскими и российскими официальными лицами, проложившие путь для встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным в прошлом месяце.

Согласно анализу лондонского Королевского института объединенных служб два судна курсировали по маршруту между северо-восточным северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке России, совершив по меньшей мере пять рейсов в оба конца, начиная с середины августа и до субботы.

Новые спутниковые снимки показывают, что два грузовых судна под российским флагом, "Ангара" и "Мария", начали движение между Раджином и Дунаем в середине августа.

(Снимки Королевского института объединенных служб и Planet Labs) / washingtonpost.com

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Суда выключали сигнал своей автоматической системы идентификации, согласно данным сайта отслеживания судов Marine Traffic. Это позволяло "Марии" и "Ангаре" скрывать свое местонахождение во время транзита между портами.

Примерно в то же время на складе боеприпасов вблизи Тихорецка, что неподалеку от украинской границы, быстро расширялись ямы с боеприпасами, свидетельствуют снимки.

(Снимки Королевского института объединенных служб и Planet Labs) / washingtonpost.com

"Эти ямы были заполнены ящиками с боеприпасами в течение последних недель после прибытия железнодорожных вагонов, которые разгружали контейнеры, стоявшие рядом с ямами. Цвет и размер этих контейнеров совпадают с грузами, прибывающими в Дунай из Раджина", - говорится в сообщении.

Напомним, не ко времени: Израиль отказал Зеленскому в визите. Израиль отказал в визите президенту Украины Владимиру Зеленскому. Там заявили, что "пока не ко времени".