В Газе не хватает мешков для трупов погибших, - ООН

За девять дней в Газе было убито 2 329 палестинцев. В Газе хватает мешков для трупов погибших.

| Автор: Мальцева Ольга

По состоянию на 16 октября продолжаются массированные обстрелы сектора Газа с воздуха, моря и суши со стороны израильской армии. В Газе не хватает мешков для трупов погибших. Об этом сообщают в Ближневосточном агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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По данным Министерства здравоохранения Палестины и открытых источников, за девять дней в Газе было убито 2 329 палестинцев (в среднем 259 в день, или 11 каждый час), количество погибших в Израиле достигло 1 300 человек и по меньшей мере 3 621 раненых.

"Количество погибших растет. В Газе не хватает мешков для трупов погибших. БАПОР в Газе нашло немного воды в местных магазинах, но пайки все еще составляют один литр воды на человека в день для команд БАПОР на логистической базе Рафах (для обеспечения питья и всех других потребностей)", - говорится в сообщении.

Также в БАПОР сообщают, что доступ к чистой питьевой воде у жителей Газы крайне ограничен. В крайнем случае, люди потребляют солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев, что вызывает серьезные опасения относительно распространения болезней, которые передаются через воду.

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Добавляется, что пятый день подряд в Газе нет электричества, что ставит жизненно важные услуги, в частности здравоохранение, водоснабжение и санитарию, на грань коллапса и ухудшает продовольственную безопасность.

Напомним, Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью ликвидирован. Президент США считает, что ХАМАС должен быть полностью ликвидирован, однако должна существовать палестинская власть.



