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В Белгородской области заявили об атаке БПЛА

Местные жители слышали серию взрывов. Власти заявили, что ПВО якобы сбила три дрона, пострадавших нет.
В Белгородской области заявили об атаке БПЛА
Иллюстративное фото / Соцсети

В Белгородской области РФ сообщили об атаке беспилотников вечером 16 октября. Местные власти заявили, что ПВО все сбило.

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До этого местные паблики писали о взрывах.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.

 

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