Кулеба прокомментировал результаты выборов в Польше

На стратегические отношения Украины с Польшей "не влияет ничего, потому что слишком глубоки эти отношения".

Результаты выборов в польский Сейма не повлияют на стратегические отношения Киева и Варшавы, но эмоциональная риторика после избирательного периода утихнет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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По его словам, при любой конфигурации власти и в Польше, и в Украине "стратегически все будет нормально".



"На стратегические отношения Украины с Польшей не влияет ничего, потому что слишком глубоки эти отношения, слишком много у них всего завязано. Главное – тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестоком мире. Поэтому стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше или Украине", – подчеркнул Кулеба.



На вопрос о заявлениях о возможности прекращения поставок оружия, которые звучали в Польше, Кулеба отметил, что они были сразу остановлены.



"Такие заявления уже не звучат. И в самой Польше эти разговоры довольно красноречиво остановлены в один момент", – сказал он.



Также он добавил, что те, кто об этом начал говорить, и сами поняли, что пересекли границу.



"Все эти эмоции, будем надеяться, остались в завершившейся избирательной кампании", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.