Президент России прилетел в Китай для участия в форуме "Один пояс - Один Путь" и встречи с Си Цзиньпином.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 17 октября президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, чтобы встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином, а также для участия в форуме "Один пояс, один путь" и переговоров с лидерами ряда стран. Об этом сообщают РИА Новости и Reuters.

Читайте также: Кулеба прокомментировал результаты выборов в Польше

Владимир Путин прилетел в Китай / Getty images

По плану переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 18 октября в два этапа: сначала в расширенном составе, затем в узком, в формате рабочего завтрака.

Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс - Один Путь" - это ключевая внешнеполитическая инициатива Пекина.

Владимир Путин прилетел в Китай / Getty images

Добавляется, что Путин также посетит официальный прием по случаю открытия форума, устроенный Си и пообщается с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.

Как главный гость форума, Путин выступит после Си в среду и встретится с китайским президентом на двусторонних переговорах позже в тот же день. От России поедет представительная делегация высших госслужащих и бизнесменов.

Читайте также: Работаем, чтобы дать воинам больше ПВО - Зеленский

Отмечается, что это вторая поездка Путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Кроме того, это первая поездка президента РФ за пределы бывшего Советского Союза в этом году, после посещения Кыргызстана.

Напомним, Израиль атаковал более 200 объектов ХАМАС за сутки. Израильские истребители, в частности, нанесли удар по военному штабу боевиков, и банку, который финансирует группировку.