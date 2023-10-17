Россияне обстреляли больницу в Херсонской области

В результате вражеского удара пострадало терапевтическое отделение медучреждения. Вторая авиабомба вызвала пожар в частном доме.

Ночью 17 октября оккупанты обстреляли с авиации Бериславский район Херсонской области, есть попадание в больницу. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Прокудин.

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"Пострадало терапевтическое отделение. В помещениях выбиты окна и двери. Повреждено диагностическое оборудование. Обломками засыпало въезд на территорию. К счастью, без жертв", - отметил он.

Сообщается, что в результате падения второй управляемой авиабомбы произошел пожар в частном доме, также российские войска попали в несколько сел. Информация о пострадавших и масштабах разрушений устанавливается.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.