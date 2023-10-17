Украина впервые применила ракеты ATACMS против РФ, - СМИ

Украина, вероятно, впервые применила ракеты ATACMS против российской армии.

| Автор: Мальцева Ольга

В течение последних дней Украине тайно передали небольшое количество ракет, которые должны повысить способность Киева наносить дальние удары по российским силам во время важного этапа контрнаступления. Об этом сообщили анонимные источники для издания The Wall Street Journal.

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Сообщается, что решение США прислать Украине ATACMS готовилось в течение длительного времени, пишет издание.

"Украина неоднократно заявляла, что ракеты важны для ее военного плана. Они обеспечивают необходимую дальность для поражения целей за линией фронта на подконтрольной России территории Украины", - говорится в сообщении.

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Известно, что ракеты ATACMS, которые получила Украина, имеют радиус действия около 160 км. Это ракеты класса "земля-земля", которые могут поражать далеко за пределами российских границ и могут запускаться с пусковых установок Himars, которые Соединенные Штаты ранее предоставили Украине.

Напомним, 19 сентября в Белом доме объяснили, на какой стадии решение о передаче Украине ATACMS. Джон Кирби отмечает, что президент США предпочитает, чтобы соответствующие органы продолжили рассмотрение этого вопроса.