Зеленский сделал заявление после заседания Ставки

Украинские войска имеют результат в продвижении вперед. Это ключевые новости нашего государства, подчеркнул президент.

Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась текущая ситуация на фронте и поддержка со стороны партнеров. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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"Важны доклады командующих. Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята!" - сказал президент.



Президент поблагодарил тех, кто мощно уничтожает логистику и базы захватчиков на нашей земле. Зеленский заявил о достигнутых результатах в этом направлении. Он поблагодарил и некоторых союзников за эффективное оружие, предоставленное согласно договоренностям.



"Имеем результат в нашем продвижении вперед, результат штурмовых действий наших ребят, и это ключевые новости нашего государства. Ежедневно, еженедельно Украина, собственно, нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно нужно сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует, - каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта - всё это имеет значение. Постоянство наших результатов - это постоянство поддержки Украины миром", - подчеркнул он.



По словам Зеленского, на Ставке был и доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона, а соответственно - и защиты людей, портов и украинского экспорта. Отдельно участники обсудили международную политику и существующие изменения. Докладывали чиновники и разведка.



"Вызовов много. Но какими бы ни были угрозы, наш ответ - это наша сила. Наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной. Помогать. Заботиться о тех, кто рядом. Найти свое место в совместной работе народа - это важно", - резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский обратился к украинцам в 600-й день полномасштабной войны.