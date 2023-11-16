Авдеевка имеет политическое значение для России, - британская разведка

В Минобороны Британии сообщили, что армию РФ ждут значительные потери при попытке захватить Авдеевку.

| Автор: Мальцева Ольга

В течение последней недели российские войска продолжали атаки на окраины города Авдеевка Донецкой области, находящегося под контролем боевиков. Россия почти наверняка пытается взять город в кольцо, чтобы окружить его. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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В разведке напомнили, что за Авдеевку ведутся бои уже почти десять лет и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

"Недавние успехи, вероятно, приблизили российские войска к Авдеевскому коксохимическому заводу - крупному промышленному комплексу, который производит кокс и различные химические продукты, и занимает ключевую тактическую позицию к северу от города", - говорится в сообщении.

Разведка сообщила, что завод доминирует над главной дорогой в Авдеевку, и если российские войска захватят его, снабжение города станет все более сложным для Украины.

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Однако промышленный объект обеспечивает Украине локальное оборонительное преимущество, и российские войска, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются штурмовать этот объект.

Напомним, в ISW сообщили, что ВСУ проводят более масштабные операции на левом берегу Херсона. Украинские военные оттеснили российскую армию от восточного берега Днепра на Херсонщине.