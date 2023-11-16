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ВСУ за сутки уничтожили 1 130 оккупантов и много техники, - Генштаб

За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники.
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ за сутки уничтожили 1 130 оккупантов и много техники, - Генштаб
Иллюстративное фото / Getty images

Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла 315 620 человек. За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Среди потерь России за минувшие сутки были: 

  • 11 танков (всего 5 388 единиц);
  • 17 боевых бронированных машин (всего 10 121 единица);
  • 36 артиллерийских систем (всего 7 683 единицы);
  • 8 РСЗО (всего 892 единицы);
  • 3 средства ПВО (всего 585 единиц);
  • 14 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 689 единиц);
  • 1 крылатая ракета (всего 1 563 единицы);
  • 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 10 060 единиц);
  • 1 единица специальной техники (всего 1 084 единицы).

Общие боевые потери противника за войну также: 

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  • 323 самолета; 
  • 324 вертолета; 
  • 22 корабля /катера;
  • 1 подводная лодка. 

Напомним, в России заявили об обстреле Курской области. "Прилеты" якобы зафиксированы под селом Мартыновка. В нем и двух соседних селах нет света, заявил тамошний губернатор.

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