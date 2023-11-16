ВСУ за сутки уничтожили 1 130 оккупантов и много техники, - Генштаб

За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла 315 620 человек. За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Среди потерь России за минувшие сутки были:

11 танков (всего 5 388 единиц);

17 боевых бронированных машин (всего 10 121 единица);

36 артиллерийских систем (всего 7 683 единицы);

8 РСЗО (всего 892 единицы);

3 средства ПВО (всего 585 единиц);

14 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 689 единиц);

1 крылатая ракета (всего 1 563 единицы);

40 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 10 060 единиц);

1 единица специальной техники (всего 1 084 единицы).

Общие боевые потери противника за войну также:

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323 самолета;

324 вертолета;

22 корабля /катера;

1 подводная лодка.

Напомним, в России заявили об обстреле Курской области. "Прилеты" якобы зафиксированы под селом Мартыновка. В нем и двух соседних селах нет света, заявил тамошний губернатор.