ВСУ за сутки уничтожили 1 130 оккупантов и много техники, - Генштаб
За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники.
Россия в полномасштабной войне против Украины потеряла 315 620 человек. За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Среди потерь России за минувшие сутки были:
- 11 танков (всего 5 388 единиц);
- 17 боевых бронированных машин (всего 10 121 единица);
- 36 артиллерийских систем (всего 7 683 единицы);
- 8 РСЗО (всего 892 единицы);
- 3 средства ПВО (всего 585 единиц);
- 14 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 689 единиц);
- 1 крылатая ракета (всего 1 563 единицы);
- 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 10 060 единиц);
- 1 единица специальной техники (всего 1 084 единицы).
Общие боевые потери противника за войну также:
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- 323 самолета;
- 324 вертолета;
- 22 корабля /катера;
- 1 подводная лодка.
Напомним, в России заявили об обстреле Курской области. "Прилеты" якобы зафиксированы под селом Мартыновка. В нем и двух соседних селах нет света, заявил тамошний губернатор.
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