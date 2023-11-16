В России нашли мертвым генерала и его жену
В среду, 15 ноября в России, в Ставропольском крае нашли мертвым экс-командующего 6-й армии ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его супруги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Сообщается, что тела 68-летнего Владимира Свиридова и 72-летней супруги Татьяны Свиридовой были найдены в их доме в поселке Аджиевском. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.
На данный момент неизвестно причину гибели супругов.
Сообщается, что сотрудники газовой службы уже провели замеры, и превышения допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.
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Отмечается, что генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год.
Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ за сутки уничтожили 1 130 оккупантов и много техники. За минувшие сутки, 15 ноября, оккупанты потеряли 1 130 человек и много техники.