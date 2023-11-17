В Смоленске заявили об "уничтожении украинских БПЛА"

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что обошлось без пострадавших, на местах происшествия работают оперативные службы.

Губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин заявил о "уничтожении украинских беспилотников".

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По его словам, это произошло в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района. Количество "уничтоженных целей" не указано, информации о пострадавших нет.

В то же время другие российские Телеграм-каналы высказали скептические мнения на этот счет.

"Смоленск атаковали БПЛА. Сегодня утром на город летели три беспилотника самолетного типа. В Минобороны заявили, что все сбили. Как и в Волгограде, где вчера сгорел склад БК? Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что обошлось без пострадавших, на местах происшествия работают оперативные службы. Не удивлюсь, если в течение дня начнут появляться видео с последствиями атаки, как это было вчера", - говорится в публикации.

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