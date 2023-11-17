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В Волгограде произошел пожар на заводе по производству радиаторов

В октябре прошлого года на том же заводе тоже было ЧП - из-за взрыва алюминиевой пудры один человек погиб, еще двое получили травмы.
В Волгограде произошел пожар на заводе по производству радиаторов
Взрыв на заводе в Волгограде / скриншот

В российском городе Волгограде вечером в четверг, 16 ноября, произошел пожар на одном из заводов в Красноармейском районе. Российские СМИ пишут, что пожар произошел на заводе Форте Пром ГмбХ - предприятии полного цикла по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.

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На данный момент известно о двух раненых.

Также сообщается, что в октябре прошлого года там тоже было ЧП - из-за взрыва алюминиевой пудры один человек погиб, еще двое получили травмы.

Ранее в ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box".

 

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