Лукашенко с Путиным координировали незаконный вывоз украинских детей в Беларусь, - исследование

Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным координировали незаконный вывоз украинских детей в Беларусь.

| Автор: Мальцева Ольга

Более 2 400 украинских детей в возрасте от шести до 17 лет были вывезены в 13 учреждений по всей Беларуси с момента вторжения России в Украину. Незаконную перевозку детей координировал президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на исследование Йельского университета.

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По оценкам некоторых экспертов и организаций, общее количество таких детей намного выше.

Выводы Лаборатории гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здоровья являются наиболее масштабными на сегодняшний день относительно вероятной роли Беларуси в российской программе переселения украинских детей.

Россия ранее заявляла, что предлагает гуманитарную помощь тем, кто желает добровольно выехать из Украины, и отвергает обвинения в военных преступлениях.

Среди ключевых выводов, изложенных в отчете, является то, что детей вывозили по меньшей мере из 17 городов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, что исследователи Йельского университета назвали постоянной практикой.

Более 2 000 детей, которых Йельский университет идентифицировал, были перевезены в детский центр "Дубрава" в Минской области Беларуси в период с сентября 2022 года по май 2023 года, а 392 ребенка были перевезены в 12 других заведений.

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"Систематические усилия России по идентификации, сбору, транспортировке и перевоспитанию украинских детей осуществляются при содействии Беларуси", - говорится в докладе.

Сообщается, что правительство России и белорусский режим совместно координируют и финансируют перемещение детей из оккупированной Россией Украины через Россию в Беларусь.

Отмечается, что перевозки в Беларусь через Россию "в конечном итоге координировались" между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко.

Напомним, РФ устроила огневой террор на Херсонщине. Погибла бездомная женщина, а также возросло количество погибших в результате обстрелов Херсонщины вчера, 16 ноября: в больнице умерли две раненые женщины.