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В Севастополе объявлена воздушная тревога: раздаются взрывы

Утром в оккупированном Севастополе прогремели взрывы, в городе прекратил работу транспорт.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Севастополе объявлена воздушная тревога: раздаются взрывы
Иллюстративное фото / Getty images

Утром, 17 ноября во временно оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы от которых трясутся стекла в домах. Об этом сообщают местные Telegram-каналы

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Местные жители сообщают о громких звуках в Севастополе. 

В местных каналах граждан просят плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и спрятаться в комнатах с несущими стенами.

Также сообщается, что общественный транспорт оккупированного города также прекратил работу из-за воздушной тревоги. 

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работает система ПВО. 

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"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным в акватории над Северным молом сбито 2 воздушные цели. По информации от Спасательной службы Севастополя, пока никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Продолжается контроль обстановки", - написал Развожаев.

Напомним, партизаны проникли на территорию воинской части россиян в Феодосии. Партизанам удалось зафиксировать места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба воинской части.

 

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