Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Украинцы тренируются на F-16 в США - Пентагон

Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.
Украинцы тренируются на F-16 в США - Пентагон
Иллюстративное фото / wikipedia

На территории США началась подготовка украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Об этом сообщает Пентагон.

Читайте также: Названа дата проведения заседания "Рамштайн-17"

"Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16", – говорится в сообщении.
 
Сообщается, что параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.
 
Также в Пентагоне напомнили, что ранее в текущем году Госдепартамент США заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.
 
"Чтобы гарантировать украинским пилотам успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию", - отметили в американском военном ведомстве.
 
По словам заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланте, без запасных частей истребители F-16, на которых будут летать украинцы, могут быть выведены из эксплуатации только через несколько месяцев. Потому американцы планируют создать запас запчастей для самолетов на 90 дней.
 
"Мы не позволим этому произойти, – сказал он. – И если другие страны не предоставят запасные части, мы найдем и предоставим их".

Ранее в ГУР рассказали о содержимом секретного "Black Box".

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK