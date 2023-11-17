Украинцы тренируются на F-16 в США - Пентагон

Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.

На территории США началась подготовка украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Об этом сообщает Пентагон.

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"Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16", – говорится в сообщении.



Сообщается, что параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.



Также в Пентагоне напомнили, что ранее в текущем году Госдепартамент США заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.



"Чтобы гарантировать украинским пилотам успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию", - отметили в американском военном ведомстве.



По словам заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланте, без запасных частей истребители F-16, на которых будут летать украинцы, могут быть выведены из эксплуатации только через несколько месяцев. Потому американцы планируют создать запас запчастей для самолетов на 90 дней.



"Мы не позволим этому произойти, – сказал он. – И если другие страны не предоставят запасные части, мы найдем и предоставим их".

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