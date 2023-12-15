В России создали морской дрон на основе украинских БПЛА

В России создали морской ударный беспилотник "Одуванчик", разработанный на основе конструкции, схожей с украинскими дронами.

| Автор: Мальцева Ольга

Российская компания KMZ обнародовала морской ударный беспилотник "Одуванчик", разработанный на основе конструкции, схожей с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Милитарный.

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Российский Кингисеппский машиностроительный завод KMZ (Санкт-Петербург), специализирующийся на производстве катеров для российских силовиков и морских беспилотников, представил ударный беспилотник "Одуванчик".

Дрон, аббревиатура которого расшифровывается как "быстроходный беспилотный катер-носитель", был заказан Министерством обороны России в количестве десяти единиц для проведения испытаний. По сообщениям, последние будут проходить непосредственно в зоне боевых действий против Украины.

Дрон "Одуванчик" конструктивно очень похож на украинские модели однако имеет ряд ключевых отличий, которые могут свидетельствовать о совсем других задачах, которые он должен выполнять.

Например, в корпусе беспилотника отсутствуют видимые антенны связи, а также оптические приборы наблюдения и наведения.

Из-за отсутствия камеры беспилотник, вероятно, нельзя будет использовать против маневренных наземных целей. Можно предположить, что его предназначением будет нанесение ударов по статичным объектам, таким как мосты и порты.

Представители KMZ заявляют, что беспилотник может нести боеголовку или другую полезную нагрузку весом до 600 килограммов. Для сравнения, дрон SeaBaby, который врезался в Крымский мост в июле 2023 года, нес 850 кг взрывчатки.

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Беспилотник может преодолеть расстояние в 200 километров со скоростью до 80 км/ч. Если его запустить из Крыма, этого достаточно, чтобы нанести удар по Одессе. Кроме того, не исключено, что они могут быть запущены с кораблей, которые уже находятся в море.

При этом непонятно, как будет осуществляться управление без спутниковой связи, поскольку на борту не было замечено ни одной такой антенны.

Можно предположить, что россияне использовали инерциальную систему с коррекцией по сигналам GPS, как в беспилотниках "Шахед-136". Не исключена возможность использования ретрансляторов связи.

Напомним, СБУ показали морские дроны, которые регулярно атакуют российский флот. Служба безопасности Украины показала видео с морскими дронами, которые регулярно наносят удары по кораблям российского флота.