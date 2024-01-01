Российский диктатор рассказал, кого считает "врагом" РФ

У Владимира Путина "нет желания воевать бесконечно", но и "сдавать свои позиции не собирается".

Путин заявил, что врагом России является не Украина, а элиты стран Запада.

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Российский диктатор высказал мнение, что западные элиты руками украинцев "решают свои вопросы"

"Это на протяжении веков так было, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя – а это в основном, на Западе там есть так называемые элиты, для которых существование России, по крайней мере, в ее сегодняшнем качестве, размерах, как они думают, неприемлемо", – заявил Путин на встрече с ранеными российскими военными в госпитале имени Вишневского в Москве.



По его словам, у Кремля "нет желания воевать бесконечно", но и "сдавать свои позиции не собирается".



Путин считает, что "практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня".



"Те, кто еще вчера говорили, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут высказывания по поводу того, как бы скорее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно скорее – только на наших условиях", – резюмировал президент РФ.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.