В Санкт-Петербурге вспыхнул сильный пожар

Пожар начался около 12 ночи в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров на Дальневосточном проспекте.

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой. Об этом сообщает МЧС РФ.

Читайте также: Бывший глава ЦРУ сказал, на кого дальше нападет Путин в случае победы

"В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 22 специалиста и пять единиц техники", - говорится в сообщении.



Сообщается, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м., а в тушении пожара принимают участие уже 55 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.