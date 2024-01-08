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В Санкт-Петербурге вспыхнул сильный пожар

Пожар начался около 12 ночи в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров на Дальневосточном проспекте.
В Санкт-Петербурге вспыхнул сильный пожар

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой. Об этом сообщает МЧС РФ.

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"В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 22 специалиста и пять единиц техники", - говорится в сообщении.
 
Сообщается, что площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м., а в тушении пожара принимают участие уже 55 специалистов и 14 единиц техники.

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