В РФ заявили о восстановлении "Смерш"

В начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, очевидно, носивших нашивки Смерш.

Одна из фотографий с нашивками "Смерш" была сделана в Белгороде / РосСМИ

Британская разведка отметила, что в конце 2023 года российские политики заявили о возобновлении советского контрразведывательного подразделения Смерш.

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Сообщается, что в начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, очевидно, носивших нашивки Смерш.

При этом неизвестно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия.

"Впрочем, это еще один пример того, как российские власти сознательно внедряют восприятие российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны, и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", - резюмировала британская разведка.

Название подразделения "Смерш" - это аббревиатура от фразы "смерть шпионам". Подразделение было основано Сталиным и существовало в 1941-1946 годах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/URCt1exABm #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Eba74VLNpn — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 8, 2024

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