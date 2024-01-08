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В РФ заявили о восстановлении "Смерш"

В начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, очевидно, носивших нашивки Смерш.
В РФ заявили о восстановлении "Смерш"
Одна из фотографий с нашивками "Смерш" была сделана в Белгороде / РосСМИ

Британская разведка отметила, что в конце 2023 года российские политики заявили о возобновлении советского контрразведывательного подразделения Смерш. 

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Сообщается, что в начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, очевидно, носивших нашивки Смерш.

При этом неизвестно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия.

"Впрочем, это еще один пример того, как российские власти сознательно внедряют восприятие российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны, и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", - резюмировала британская разведка.

Название подразделения "Смерш" - это аббревиатура от фразы "смерть шпионам". Подразделение было основано Сталиным и существовало в 1941-1946 годах.

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